Гол 39-летнего Данте помог «Ницце» разгромить «Аяччо» в стартовом матче 23-го тура Лиги 1
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«Ницца» обыграла «Аяччо» в домашнем матче 23-го тура французской Лиги 1. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал счёт 3:0.
Хозяева открыли счёт спустя три минуты с начала встречи: Бадредин Буанани вывел к воротам соперника 39-летнего бразильского защитника Данте, который был точен. Несмотря на преимущество «Ниццы» в первой половине встречи, до перерыва команда не смогла развить свой успех. Второй мяч хозяев на 69-й минуте забил Билал Браими, он же установил окончательный счёт, сделав дубль в концовке встречи – 3:0.
«Ницца» набрала 37 очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице, «Аяччо» (18) – на 18-м месте.
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