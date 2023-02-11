Гол 39-летнего Данте помог «Ницце» разгромить «Аяччо» в стартовом матче 23-го тура Лиги 1

«Ницца» обыграла «Аяччо» в домашнем матче 23-го тура французской Лиги 1. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал счёт 3:0.



Хозяева открыли счёт спустя три минуты с начала встречи: Бадредин Буанани вывел к воротам соперника 39-летнего бразильского защитника Данте, который был точен. Несмотря на преимущество «Ниццы» в первой половине встречи, до перерыва команда не смогла развить свой успех. Второй мяч хозяев на 69-й минуте забил Билал Браими, он же установил окончательный счёт, сделав дубль в концовке встречи – 3:0.



«Ницца» набрала 37 очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице, «Аяччо» (18) – на 18-м месте.