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Гол 39-летнего Данте помог «Ницце» разгромить «Аяччо» в стартовом матче 23-го тура Лиги 1

Гол 39-летнего Данте помог «Ницце» разгромить «Аяччо» в стартовом матче 23-го тура Лиги 1
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«Ницца» обыграла «Аяччо» в домашнем матче 23-го тура французской Лиги 1. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал счёт 3:0.

Хозяева открыли счёт спустя три минуты с начала встречи: Бадредин Буанани вывел к воротам соперника 39-летнего бразильского защитника Данте, который был точен. Несмотря на преимущество «Ниццы» в первой половине встречи, до перерыва команда не смогла развить свой успех. Второй мяч хозяев на 69-й минуте забил Билал Браими, он же установил окончательный счёт, сделав дубль в концовке встречи – 3:0.

«Ницца» набрала 37 очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице, «Аяччо» (18) – на 18-м месте.

Франция - Лига 1. 23-й тур
10 февраля 2023, пятница. 23:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
3 : 0
Аяччо
Аяччо
1:0 Данте Бонфин – 3'   2:0 Браими – 69'   3:0 Браими – 90'
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