Боули – о Тьяго Силве: он является талантом мирового класса

Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал продление соглашения защитника Тьяго Силвы.

Напомним, что ранее 38-летний бразилец подписал новый договор, рассчитанный до конца следующего сезона.

«Мы очень рады, что Тьяго Силва решил продолжить выступления в «Челси». Он является талантом мирового класса, что сумел доказать на протяжении для клуба и своей страны. Его опыт, игровые навыки и лидерские качества имеют важное значение для будущего нашего проекта. Мы очень рады, что Тьяго продлил контракт с командой, и мы с нетерпением ждём дальнейших успехов с ним в будущем», – приводит слова функционера пресс-служба лондонцев.

Тьяго Силва сыграл за «Челси» 106 игр, в которых забил пять голов и сделал пять результативных пасов. В составе «аристократов» 38-летний бразилец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году.

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