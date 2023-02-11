«Реал Сосьедад» продлил контракт с Оярсабалем
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Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Микелем Оярсабалем. Новое соглашение 25-летнего испанца с баскским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.
Микель Оярсабаль является воспитанником «Реал Сосьедада» и выступает за основную команду с 2015 года. В сезоне-2022/23 Оярсабаль провел 9 матчей за команду во всех турнирах и забил 1 гол. Всего на его счету 281 матч за «Реал Сосьедад», в которых он забил 80 мячей и отдал 49 результативных передач.
После 20 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 39 очков. В рамках 21-го тура Ла Лиги команду ожидает гостевой матч против «Эспаньола».
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