«Реал Сосьедад» продлил контракт с Оярсабалем

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Микелем Оярсабалем. Новое соглашение 25-летнего испанца с баскским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Микель Оярсабаль является воспитанником «Реал Сосьедада» и выступает за основную команду с 2015 года. В сезоне-2022/23 Оярсабаль провел 9 матчей за команду во всех турнирах и забил 1 гол. Всего на его счету 281 матч за «Реал Сосьедад», в которых он забил 80 мячей и отдал 49 результативных передач.

После 20 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 39 очков. В рамках 21-го тура Ла Лиги команду ожидает гостевой матч против «Эспаньола».



