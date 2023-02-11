Креспо: Фернандес — это Макелеле плюс Лэмпард. Он может стать одним из лучших в истории

Бывший аргентинский футболист «Челси» Эрнан Креспо поделился мнением о соотечественнике, Энцо Фернандесе, который пополнил состав «аристократов» в зимнее трансферное окно. Экс-нападающий сравнил новичка синих с легендарными полузащитниками клуба Клодом Макелеле и Фрэнком Лэмпардом.
«Фернандес — это Макелеле плюс Лэмпард. Если использовать его на позиции Макелеле, то он сыграет очень хорошо. Также у него есть голевое чутьё и хороший удар из-за пределов штрафной, так что если вы хотите, чтобы он играл под нападающим, как Лэмпард, то он может сделать и это.
Как тренер я могу сказать, что в современном футболе по-настоящему важно иметь такого игрока, который может выступать на множестве позиций. Как полузащитник он может делать всё. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории», — приводит слова Креспо Daily Mail.
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