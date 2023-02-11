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Абидаль: победа над раком? Ничего не почувствовал, так как до этого чувствовал только боль

Абидаль: победа над раком? Ничего не почувствовал, так как до этого чувствовал только боль
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Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль рассказал о своей победе над раком.

«Я вообще ничего не почувствовал, потому что до этого чувствовал только боль. Это было испытание, на которое мне потребовалось много сил. С тобой случаются вещи, которые, безусловно, заставляют тебя узнавать о себе что-то новое. Рак меняет отношение к себе и к своему окружению, характер и образ жизни. Ты узнаёшь, какие люди остаются рядом, а какие уходят. Но это всё ещё борьба, и есть много людей, которые проходят через рак по-другому. Я прошёл через профессиональный спорт, и у меня была определённая устойчивость.

Сейчас, слава богу, всё в порядке, но я сохраняю сочувствие ко всем, кто проходит через то же самое. Знаю, что это сложно, поэтому всегда предлагаю помощь и поддержку», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Полное интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»:

«Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России «Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России
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