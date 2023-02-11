«Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России

Кубок Легенд — ежегодный турнир, который дарит возможность своими глазами увидеть звёзд футбола прошлых лет. В этот раз среди приехавших в Москву легенд оказался Эрик Абидаль — чемпион Франции в составе «Лиона», Испании в составе «Барселоны», победитель Лиги чемпионов и обладатель других трофеев. А ещё финалист чемпионата мира и человек, победивший рак. «Чемпионат» пообщался с французом, который в 2000-х был одним из лучших левых защитников Европы.

— В какой вы форме сейчас? Играете где-то на любительском уровне после завершения карьеры?

— Думаю, я в хорошей форме. Сейчас нечасто играю в футбол, но готовлюсь к марафону, много бегаю. В данный момент у меня период восстановления, но обычно я постоянно тренируюсь: пробегаю около 10–15 километров. А марафон — это 42 километра. Но такое, конечно, даётся легко, только когда ты молодой.

Эрик Абидаль Фото: Xavi Torrent/Getty Images

— Когда в последний раз были в Москве?

— Два года назад, когда работал спортивным директором «Барселоны». Я приезжал посмотреть игроков «Локомотива».



— Миранчука?

— Да, я наблюдал за ним. Было интересно, потому что «Локомотив» тогда играл с немецкой командой. Также у меня состоялась встреча с клубом — они хотели улучшить свою медицинскую службу. Мы общались об этом. Тогда был последний раз, когда я приезжал в Москву.



— Чего ждёте от Кубка Легенд?

— Прежде всего жду, что хорошо проведу время. Встретиться с бывшими друзьями — это всегда удовольствие. Мы сохраняем дух соперничества, несмотря на то что закончили карьеру. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой.



Сейчас у меня есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас — это крутая возможность и счастливый момент. Особенно для детей. Турнир хорошо организован — не думаю, что будут какие-либо проблемы. В любом случае надеюсь, что для детей и для всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. И покажет, что всё вернётся к норме, когда не будет политических проблем.





Билеты уже доступны в продаже Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенды России, Легенды СНГ (Союз независимых государств), Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран, сборная Звёзд.

«Ничего не почувствовал, потому что до этого была только боль»

— В какой момент вы поняли, что победили рак? Как это происходило и что вы испытали?

— Я вообще ничего не почувствовал, потому что до этого чувствовал только боль. Это было испытание, на которое мне потребовалось много сил. С тобой случаются вещи, которые, безусловно, заставляют тебя узнавать о себе новое. Рак меняет отношение к себе и своему окружению, характер и образ жизни. Ты узнаёшь, какие люди остаются рядом, а какие уходят. Но это всё ещё борьба, и есть много людей, которые проходят через рак по-другому. Я пришёл из профессионального спорта, и у меня была определённая устойчивость. Сегодня, слава богу, всё в порядке, но я сохраняю сочувствие ко всем, кто проходит через то же самое. Я знаю, что это сложно, поэтому всегда предлагаю помощь и поддержку.

— Что для вас значило решение Пуйоля дать именно вам первому поднять кубок после победы в Лиге чемпионов?

— Это красивая история для команды, для всего клуба. Она показывает, что в «Барселоне» есть ценности и особенно ценится уважение. Пуйоль не один принимал это решение, но я думаю, что эта красивая идея исходила именно от него. Могу только ещё раз поблагодарить его и всю команду. В тот момент, после победного финала Лиги чемпионов, все взгляды были устремлены на одного человека — на того, кто поднимал кубок. Мне повезло, что этим человеком оказался я. Это гордость для меня, вернувшегося после болезни, для всей моей семьи и, я думаю, для «Барселоны» тоже.

Эрик Абидаль с призом за победу в ЛЧ-2011 Фото: Clive Mason/Getty Images

— Вы открыли фонд для помощи больным раком. Чем именно занимается ваш фонд?

— Я открыл фонд, потому что хотел быть щедрым человеком. Тем, кто помогает людям, оказавшимся в трудной ситуации. Я хорошо знаю, что такое рак, поэтому фонд направлен на помощь людям, в чьей семье появилась эта болезнь. Мы помогаем пансионатам и хосписам при больницах, в которых живут семьи заболевших. Больницы хорошо заботятся о них, но семьи живут там в очень тяжёлом психологическом состоянии. Это сложный момент для заболевших, для их детей, братьев и сестёр. Мы пытаемся убедиться, что дети с раком и их близкие живут нормальной жизнью, посещаем их, вместе с ними переживаем сложные моменты и организуем события, которые станут для них незабываемыми.



Также мы создали проект, который позволяет госпитализированным детям пообщаться со спортсменами — вживую и через видеосвязь. Это правда даёт им силы на борьбу с болезнью. Кроме того, мы работаем над специальными помещениями для реабилитации в больницах, где можно будет заниматься спортом. Я перенёс рак, будучи спортсменом, и понимаю, что спорт — это спасительная сила для всех. В таких местах можно будет выполнять определённые упражнения. Это лучше, чем оставаться в больничной койке 24 на 7.



— Людям из каких стран вы уже помогли? Был ли кто-то из России?

— Мы работали с семьями во Франции, Испании, Бразилии и Швейцарии. Хотим выйти на международный уровень и иметь возможность помогать разным людям во всём мире.

— Расскажите о том, как помогли детям виртуально посетить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Барса».

— На стадионе были роботы по имени Аби, а детям в больницах мы раздали ноутбуки с веб-камерами. Через них дети могли управлять своим роботом, который был не неподвижным, а, наоборот, достаточно мобильным. Благодаря роботу каждый ребёнок смог пройтись по стадиону, посмотреть раздевалки и трибуны, выйти на поле, а также повзаимодействовать со спортсменами, волонтёрами и другими людьми. Было замечательно, что эти дети, даже с тяжёлой формой болезни, улыбались. Мы знаем, и они знают, что у них есть заболевание, но это не значит, что им придётся только страдать — бывают и такие радостные, насыщенные события. Чтобы они могли наслаждаться моментом.

«Для «Барсы» поражение от «Рубина» было недопустимым»

— Главный матч в истории «Рубина» — победа на «Камп Ноу». Помните ту игру?

— Смутно помню. Думаю, для «Рубина» приезд на «Камп Ноу» уже был огромным опытом. И особенно то, что они сделали в том матче. Для «Барселоны» такое поражение, тем более в Лиге чемпионов, было недопустимым. Но здесь я вижу другой важный момент: если ты на вершине своих возможностей, то можешь прикончить лучшую команду в мире. Матч никогда не выигрывается заранее, поэтому, даже если на бумаге ты слабее, ты всё равно должен попробовать выложиться на 100%. И тогда маленькие побеждают больших.

Для «Барсы» поражение от «Рубина» было недопустимым Фото: John Walton/Getty Images

— Считаете, «Рубину» повезло? Или он был хорош по игре?

— Знаете, у везения есть свои причины. Та команда была сильна в своём единстве, они выиграли вместе. Каждый игрок по отдельности был ниже уровня «Барселоны», но в том матче сработали слаженные командные действия.



— Гвардиола злился после матча? Если вдруг ещё помните.

— Конечно, он не был доволен таким поражением. Для нас это останется плохим результатом — как для команды, так и для каждого игрока. Но это не помешало «Барселоне» продвинуться дальше в турнире.



— Гвардиола — лучший тренер в мире?

— Для меня — вне всяких сомнений. К счастью, у меня была возможность с ним поработать. Конечно, тяжело оценивать тренеров. Первым делом смотришь на то, насколько хороша его речь, хороши ли его игровые решения, тактика. Особенно важно то, помогает ли тренер прогрессировать своим игрокам. При Гвардиоле я прогрессировал больше, чем при других, поэтому для меня он лучший в мире.

— Он вас когда-нибудь удивлял своими словами или действиями?

— Как только Гвардиола попал в основную команду, он удивил всех своим огромным чувством ответственности. Помню, как после поражения от «Реала» в финале Кубка Испании (0:1 в сезоне-2010/2011. — Прим. «Чемпионата») он сказал, что этот результат — полностью его вина. Гвардиола готовил определённую тактическую схему к той игре, но потом изменил её. Ещё тогда он пообещал, что в следующем матче — тоже с «Реалом», но в Лиге чемпионов (2:0 в Мадриде. — Прим. «Чемпионата») — тактика будет на месте и результат будет другим. Гвардиола оказался прав.