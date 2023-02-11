«Я заставил его пробить». Мартинес — о сейве на Коло Муани в овертайме финала ЧМ

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, как ему удалось отбить удар нападающего национальной команды Франции Рандаля Коло Муани в овертайме финала чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:3, 4:3 пен.).

«После рикошета мяч немного странно себя повёл, и я почувствовал, что Коло Муани может пробить с лёта. Я тогда выбежал так, чтобы намеренно оставить немного места слева от себя, у ближней штанги. Этим я как будто говорил ему: «Давай, вперёд, положи его туда». Я заставил его туда пробить.

Когда же он нанёс удар, я откинул левую руку и левую ногу, чтобы закрыть угол. Конечно, я работал над этим. Многолетние тренировки рядом с великими нападающими помогли мне в этом», — приводит слова Мартинеса France Football.

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