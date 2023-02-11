Непомнящий: Глушаков может вести команду за собой. Денис должен стать лидером «Пари НН»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».
«Дениса пригласили в «Пари НН» — это уже для него плюс. Денис может вести команду за собой, должен стать лидером. Это вполне возможно из-за колоссального опыта за его спиной. Посмотрим, получится у него или нет. Необходимо вписаться в команду, поймать ритм. Желаю ему всего хорошего и удачи в новой команде», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 19 очков. Первую игру после зимнего перерыва нижегородцы проведут на выезде с «Зенитом» 4 марта.
- 11 февраля 2023
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