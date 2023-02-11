Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: два года не выходил на поле. Года три не держал мяч в ногах

Александр Мостовой: два года не выходил на поле. Года три не держал мяч в ногах
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о Кубке Легенд. На турнире Мостовой представляет сборную Звёзд.

«Есть ли момент соперничества со сборной России? У меня нет. Жалко, что десять лет ушло. Тогда бы было соперничество, а сейчас уже просто получаем удовольствие. Ясно, что наши ребята сильнее и моложе.

Логично, что они будут фаворитами, как и из года в год. У нас дружеские отношения. Рад, что наконец поучаствовал.

Был ли шанс попасть в сборную России? Мне за два дня только сообщили. Ребята, я два года не выходил на поле, два года не держал мяч в ногах. Конечно, я согласился, но первые два дня сопротивлялся. Думал, приеду, но играть не буду. Сейчас посмотрел — вроде бы здоровье позволяет. Не собирался в сборную России, потому что там уже был большой состав и мне сразу предложили за сборную Звёзд», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
Александр Мостовой — о Кубке Легенд: запоздали немножко с моим приглашением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023