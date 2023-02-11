Александр Мостовой: два года не выходил на поле. Года три не держал мяч в ногах

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о Кубке Легенд. На турнире Мостовой представляет сборную Звёзд.



«Есть ли момент соперничества со сборной России? У меня нет. Жалко, что десять лет ушло. Тогда бы было соперничество, а сейчас уже просто получаем удовольствие. Ясно, что наши ребята сильнее и моложе.



Логично, что они будут фаворитами, как и из года в год. У нас дружеские отношения. Рад, что наконец поучаствовал.



Был ли шанс попасть в сборную России? Мне за два дня только сообщили. Ребята, я два года не выходил на поле, два года не держал мяч в ногах. Конечно, я согласился, но первые два дня сопротивлялся. Думал, приеду, но играть не буду. Сейчас посмотрел — вроде бы здоровье позволяет. Не собирался в сборную России, потому что там уже был большой состав и мне сразу предложили за сборную Звёзд», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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