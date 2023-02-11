Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой — о Кубке Легенд: запоздали немножко с моим приглашением

Александр Мостовой — о Кубке Легенд: запоздали немножко с моим приглашением
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал своё выступление в матче Кубка Легенд. На турнире Мостовой представляет сборную Звёзд.

«Вернулся на большие арены? Я не вернулся. Запоздали немножко с моим приглашением. Всё-таки 15 лет турниру. Лет десять назад было бы совсем всё по-другому, а сейчас травмы не дают покоя.

Первую игру собрался и отыграл, вторую — посмотрим. Отдал, забил — всё нормально. Все прекрасно друг друга знаем. Было ли с кем-то особенно приятно встретиться? Было приятно с командой, где португальцы, и, конечно, с нашими ребятами. Вспомнили времена «Бенфики». С испанцем де ла Редом сразу увиделись и пообщались», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России «Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023