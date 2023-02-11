Александр Мостовой — о Кубке Легенд: запоздали немножко с моим приглашением

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал своё выступление в матче Кубка Легенд. На турнире Мостовой представляет сборную Звёзд.

«Вернулся на большие арены? Я не вернулся. Запоздали немножко с моим приглашением. Всё-таки 15 лет турниру. Лет десять назад было бы совсем всё по-другому, а сейчас травмы не дают покоя.



Первую игру собрался и отыграл, вторую — посмотрим. Отдал, забил — всё нормально. Все прекрасно друг друга знаем. Было ли с кем-то особенно приятно встретиться? Было приятно с командой, где португальцы, и, конечно, с нашими ребятами. Вспомнили времена «Бенфики». С испанцем де ла Редом сразу увиделись и пообщались», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.