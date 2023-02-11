Мудрик не нанёс ни одного удара по воротам за «Челси» в матче с «Вест Хэмом»

Сегодня, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Вингер синих Михаил Мудрик вновь не смог повлиять на игру своей команды. Как сообщает статистический портал Squawka, за 67 минут игрового времени украинец не смог ни разу нанести удар по воротам Лукаша Фабиански.

Кроме того, вингер не создал ни единого шанса для партнёров, а также ни разу не обыграл соперника на дриблинге. Больше чем за час игрового времени он 12 раз касался мяча, что привело к семи потерям, четырём передачам и одному пасу в штрафную площадь.

Для Мудрика, который перешёл в стан синих в январе, это уже третья игра в английской Премьер-лиге. Ранее он выступил в матчах с «Ливерпулем» (0:0) и «Фулхэмом» (0:0).

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