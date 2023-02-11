Александр Глеб ответил на вопрос, верит ли в чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб считает, что команде по силам удержать первую строчку в английской Премьер-лиге и стать чемпионом.
«Если ничего непредвиденного не случится, травмы не полезут, то должны дотянуть до чемпионства. Очень сбалансированная и топовая команда. Играет в тот же футбол, что и при мне? Думаю, да. Техничный и красивый футбол — как его не любить?» — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
41-летний Александр Глеб был футболистом английской команды с 2005 по 2008 год. Затем он выступал за «Барселону», «Вольфсбург» и «Штутгарт», а в Российской Премьер-лиге известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов».
«Арсенал» в 20 матчах английской Премьер-Лиги набрал 50 очков, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков и имея матч в запасе.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:
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