Александр Глеб ответил на вопрос, верит ли в чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб считает, что команде по силам удержать первую строчку в английской Премьер-лиге и стать чемпионом.

«Если ничего непредвиденного не случится, травмы не полезут, то должны дотянуть до чемпионства. Очень сбалансированная и топовая команда. Играет в тот же футбол, что и при мне? Думаю, да. Техничный и красивый футбол — как его не любить?» — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

41-летний Александр Глеб был футболистом английской команды с 2005 по 2008 год. Затем он выступал за «Барселону», «Вольфсбург» и «Штутгарт», а в Российской Премьер-лиге известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов».

«Арсенал» в 20 матчах английской Премьер-Лиги набрал 50 очков, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков и имея матч в запасе.

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик: