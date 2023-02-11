Продавал партнёрам палёные шмотки и дрался с фанатами. Самый чудной вратарь «Арсенала»

Летом 2000 года «Арсенал» подписал контракт с 19-летним воспитанником Грэмом Стэком. За 18 лет карьеры вратарь сыграл больше 350 матчей (за «канониров» – всего пять), выиграл три трофея, включая чемпионство Англии в 2004 году, но запомнился не столько сейвами, сколько несуразными выходками. Грэм Стэк – это Марио Балотелли нулевых годов.

Несовершеннолетним сел за руль, пока подвыпивший папаша спал на пассажирском сиденье

Ещё игроком молодёжки «Арсенала» 16-летний Грэм Стэк приехал на тренировку за рулём автомобиля Ford Escort, который принадлежал его отцу. Его папа – владелец местной пивнушки – уснул на пассажирском сиденье после четырёхдневного запоя. Тренеры академии «Арсенала» были шокированы. Несмотря на то что клуб запретил несовершеннолетнему вратарю садиться за руль, он убедил водителя командного автобуса дать прокатить тренера. Итог – разбитое лобовое стекло и травма носа у штатного шофёра.

Вырубил фаната кулаком

Через два года после подписания контракта с первой командой «Арсенала» Грэм Стэк ушёл в аренду в «Беверен». Но и там он попал в скандал – он вывел из себя фанатов из Антверпена и нокаутировал одного из них прямо на поле после их прорыва через ограждения. Второй болельщик, оценив мощный удар футболиста, не стал связываться с Грэмом и отошёл в сторонку.

Грэм Стэк вратарь «Беверена» «Счёт был 3:1 в нашу пользу, и за моей спиной на трибуне бушевала толпа фанатов противника. Я знал, что у этих болельщиков очень дурная репутация. Так как игра всё ещё продолжалась, я не мог покинуть свои ворота. А тут на поле прорвалась толпа фанатов. Я решил не покидать ворота ни в коем случае. На меня накинулась пара фанатов, нанося мне удары как ногами, так и руками. К счастью, моё тело выдержало эти удары, и через пару секунд я решил пойти в активную самооборону. Отразив удары одного фаната, я конкретно приложился по второму, который после пары моих ударов упал на спину».

Впаривал одноклубникам палёные шмотки с рынка

Летом 2003 года вратарь вернулся в «Арсенал» и решением Арсена Венгера занял место травмированного Стюарта Тейлора в запасе. На радостях Грэм приехал на тренировку и припарковал отцовский Ford Escort с барахлящим мотором между Renault Clio Тьерри Анри и Harley-Davidson Йенса Леманна. У вратаря сразу возникла идея, как заработать лёгкие деньги.

Грэм Стэк Фото: arsenal.com

После тренировки Грэм отправился на рынок в Кэмден и наполнил свой багажник поддельными вещами от Gucci. Вратарь продал фальшивую одежду своим партнёрам по команде, которые утверждали своим жёнам, что совершили покупки в Вест-Энде. Мошенничество отлично работало до тех пор, пока спутницы игроков «Арсенала» не пришли на рождественскую вечеринку клуба. Там они оказались одеты в одинаковые реплики известных брендов.

Загнал свой пропуск на стадион пьяному фанату «Ливерпуля»

В этом же сезоне «Арсенал» принимал «Ливерпуль» в 32-м туре. Для «канониров» это был один из ключевых матчей за чемпионство, а для Грэма Стэка – очередной способ заработать. Перед вторым таймом вратарь отправился за гамбургером, где на улице продал за £ 50 свой пропуск пьяному фанату «Ливерпуля». Во втором тайме болельщик появился в тоннеле, спотыкаясь перед рекламными бортами. Позже двое полицейских вытаскивали его уже из раздевалки «Ливерпуля».

В сезоне-2003/2004 «Арсенал» едва не потерял Стэка. Вратарь поспорил с полузащитником Рэймондом Парлором на £ 100, что сможет целую минуту продержать голову в ведёрке со льдом. Грэм чудом избежал переохлаждения.

Вытащил «Арсенал» в следующий раунд Кубка лиги (главное футбольное достижение Стэка)

28 октября 2003 года пробил звёздный час Грэма Стэка. Арсен Венгер выпустил вратаря на матч с «Ротерхэмом» в третьем раунде Кубка футбольной лиги. По итогам 120 минут на табло горели 1:1, и игра перешла в серию пенальти. И вот там-то Грэм сыграл героически — вытащил девятый удар «Ротерхэма» из нижнего левого угла. Не дебют, а триллер! Вместе со Стэком в воротах «Арсенал» дошёл до полуфинала Кубка футбольной лиги, где дважды уступил «Мидлсбро».

Все пять матчей Грэм сыграл за «канониров» в Кубке футбольной лиги в сезоне-2003/2004. В английской Премьер-лиге он так и не дебютировал, но зато радостно праздновал чемпионство «Арсенала» по окончании розыгрыша.