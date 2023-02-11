«Фламенго» одержал победу над «Аль-Ахли» и завоевал бронзовые медали КЧМ

Сегодня, 11 февраля, состоялся матч за третье место клубного чемпионата мира по футболу, в котором египетский «Аль-Ахли» играл с «Фламенго». Встреча состоялась на стадионе «Стад де Танжер» в Танжере (Марокко). Стартовый свисток главного арбитра Мустафы Горбаля прозвучал в 18:30 мск.
Бразильский клуб вышел вперёд на 11-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Габриэла с 11-метровой отметки. На 37-й минуте египтяне сравняли счёт — отличился вингер Ахмед Абдель Кадер.
На 58-й минуте «Аль-Ахли» заработал пенальти, но Али Малул не смог его реализовать. Однако команда всё равно вышла вперёд на 60-й минуте благодаря голу Ахмеда Абдель Кадера, оформившего дубль в этой встрече. На 69-й минуте «Аль-Ахли» остался в меньшинстве — за подножку красную карточку получил Кхалед Абдель Фатах.
Спустя некоторое время бразильцы начали реализовывать численное большинство. На 77-й минуте «Фламенго» сравнял счёт благодаря голу Педро Абреу. На 85-й минуте «Фламенго» заработал ещё один пенальти, который снова реализовал Габриэл.
На 90-й минуте Педро Абреу забил гол из-за пределов штрафной, установив итоговый счёт встречи — 4:2 в пользу «Фламенго», который стал обладателем бронзовых медалей клубного чемпионата мира.
- 11 февраля 2023
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