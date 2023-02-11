Глава РПЛ рассказал о встрече с УЕФА, на которой обсуждалось возвращение российских команд
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о встрече с УЕФА, на которой обсуждалось участие российских команд в соревнованиях.
«Переговоры с УЕФА? Это закрытые переговоры. Была официальная позиция РФС. Состоялась встреча, в офисе в УЕФА. Со всем топ-менеджментом.
Сейчас взята пауза. Должна сформироваться рабочая группа. Ждём следующего раунда. Пока говорить о результатах этих встреч рано. До этого были неофициальные, а теперь официальная. Что-то прогнозировать нет смысла. Понятно, что дети и девочки должны играть.
Параллельно делегация РФС была в Бахрейне. Там тоже идёт работа. Давайте подождём результатов», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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