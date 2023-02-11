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Червиченко: «Зениту» нужно быть аккуратным. Если оступятся, «Спартак» сядет на пятки

Червиченко: «Зениту» нужно быть аккуратным. Если оступятся, «Спартак» сядет на пятки
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московская команда может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.

«По тому «Спартаку», что я увидел, главной интригой будет битва за первое место. «Спартак» очень хорошо выглядит и хорошо готов, да и скамейка длинная. Единственное, деньги, потраченные на пару легионеров, — это зря, судя по этому турниру. Россиян такого же уровня можно было взять гораздо дешевле.

Всё равно очень боевой состав и слаженный. Когда к команде ещё добавится Промес, «Зениту» нужно быть очень аккуратным. Если «Зенит» оступится, то «Спартак» сразу же сядет на пятки и, может, доедет на первом месте. Всё будет зависеть от «Зенита». Но «Спартак» сейчас выглядит очень хорошо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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