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Кечинов: главная интрига второй части сезона РПЛ — сможет ли «Спартак» догнать «Зенит»

Кечинов: главная интрига второй части сезона РПЛ — сможет ли «Спартак» догнать «Зенит»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, какую интригу считает основной на остаток сезона Российской Премьер-Лиги.

«Главная интрига второй части сезона — сможет ли «Спартак» догнать в чемпионской гонке «Зенит». Для меня это самое основное. Я верю в эту интригу.

Главное, чтобы очки набирали в каждом туре. Уверен, что «Зенит» ещё где-то потеряет очки и оступится. Надеюсь, что «Спартак» сможет догнать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в активе 42 очка. Располагающийся на второй строчке «Спартак» (36) отстаёт от сине-бело-голубых на шесть очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

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