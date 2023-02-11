Баньяц: «Краснодар» нацелен на атакующую игру. Новый тренер продолжает эту философию

Защитник «Краснодара» Михайло Баньяц оценил выступление своей команды на Зимнем кубке РПЛ.

«Мы в хорошей форме. Провели сильный матч, забили четыре раза. Думаю, у нас много получалось. У нас ещё 10 дней до официального матча, потом Кубок. Ещё три дня будем работать здесь. Потом вернёмся в Краснодар.



Мне нравятся тренировки с Ивичем. Всё построено на игре в пас. Очень много персональных заданий. Это важно. То, что показываем на тренировках, стараемся переносить на игры. «Краснодар» нацелен на атакующую игру. Тренер продолжает эту философию.



Поздравил ли с победой Галицкий? Я не видел. Но я и не сразу пришёл в раздевалку», — сказал Баньяц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.