Малуда: восхищаюсь Грановской, она задавала наивысшие стандарты менеджмента в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда оценил период работы Марины Грановской в руководстве лондонского клуба.



«Когда она пришла к управлению «Челси», ей было непросто, как и Абрамовичу в своё время. Женщина, не из Британии, не ассоциировалась прежде с «Челси»… Но она показала себя прекрасной руководительницей, выбирала правильных людей и профессионально представляла интересы.

Титулы и достижения «Челси» говорят за людей, которые были в руководстве клуба. Благодарен Грановской за то, что она сделала, восхищаюсь ею. Желаю ей всего лучшего. В плане менеджмента она задавала наивысшие стандарты. А ведь клубам часто тяжело нанять подобающих гендиректоров, менеджеров», — приводит слова Малуда Sport24.

Марина Грановская с 2014 по 2022 год занимала пост генерального директора «Челси», отвечая за трансферную политику клуба. В 2021 году она была признана лучшим футбольным менеджером Европы по версии итальянского издания Tuttosport.