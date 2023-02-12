Кириченко объяснил причины проигрыша «Сочи» в матче со «Спартаком»

Помощник Курбана Бердыева Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение «Сочи» в матче Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком».

«Естественно, мы пропустили голы из-за необязательных и грубых ошибок. У Мелкадзе был хороший момент, могли первые счёт открыть. Ну хотелось бы отметить «Спартак», он активно прессинговал. Тренерскому штабу это должно дать пищу для размышления, чтобы команда играла под прессингом намного лучше», — приводит слова Кириченко официальный сайт «Сочи».

«Сочи» проиграл «Спартаку» со счётом 0:2. Команда заняла третье место в Winline Зимнем Кубке РПЛ, набрав три очка. В Российской Премьер-Лиге, которая возобновится 3 марта, «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы.