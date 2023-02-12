Помощник Бердыева Кириченко: довольно быстро освоился в «Сочи»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко подвёл итоги второго тренировочного сбора команды.
«На сборах мы выполнили то, что и планировали. Более того, все игроки получили игровое время, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Из-за активной ротации игроков обрываются некоторые связки и теряется стабильность игровая. В любом случае, нужно давать играть всем, чтобы футболисты поддерживали форму и держали себя в тонусе. На мой взгляд, этот сбор прошёл продуктивно. Приятно понаблюдать за играми с сильными командами. Также важно было посмотреть в какой мы сейчас форме.
Я довольно быстро освоился в «Сочи». Вообще, весь тренерский штаб довольно быстро адаптировался. В последнее время все поработали в разных местах и с точки зрения менталитета в других клубах было тяжелее освоиться», — приводит слова Кириченко официальный сайт «Сочи».
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