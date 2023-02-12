Хави: Ансу Фати не продаётся, он фундаментальный игрок для нас

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что клуб не намерен продавать Ансу Фати.



«Фати не продаётся. На данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим о трансферах и о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся. Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и возлагаю огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу», – приводит слова главного тренера «Барселоны» Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что несколько клубов связались с агентом Фати, чтобы узнать о возможности трансфера. В текущем сезоне 20-летний нападающий отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Сегодня в рамках 21-го тура Примеры команда сыграет в гостях против «Вильярреала».