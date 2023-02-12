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Хави: Ансу Фати не продаётся, он фундаментальный игрок для нас

Хави: Ансу Фати не продаётся, он фундаментальный игрок для нас
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что клуб не намерен продавать Ансу Фати.

«Фати не продаётся. На данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим о трансферах и о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся. Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и возлагаю огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу», – приводит слова главного тренера «Барселоны» Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что несколько клубов связались с агентом Фати, чтобы узнать о возможности трансфера. В текущем сезоне 20-летний нападающий отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Сегодня в рамках 21-го тура Примеры команда сыграет в гостях против «Вильярреала».

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