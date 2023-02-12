«Шинник» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Пари Нижний Новгород». Матч начался в 15:00 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.
На 31-й минуте нижегородцы забили в свои ворота. На 49-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.
Ранее «Пари Нижний Новгород» проиграл ульяновской «Волге» (0:1), а «Шинник» уступил «Кубани» (1:2). В нынешнем сезоне «Шинник» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Мелбет Первой Лиги. Команда набрала 28 очков в 20 матчах. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-м месте в Российской Премьер-Лиге. На счету клуба 19 очков в 17 играх. В следующем матче «Шинник» сыграет с «Рубином», а «Пари Нижний Новгород» встретится с «Оренбургом».
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