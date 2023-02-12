«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью у «Райо Вальекано»

Сегодня, 12 февраля, завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» принимал «Райо Вальекано». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Стартовый свисток главного арбитра Исидро Диаса де Меры прозвучал в 16:00 мск.

Домашнее поле не обеспечило для «Хетафе» преимущество на поле, так как «Райо Вальекано» спокойно владел мячом и имел немало возможностей для взятия ворот. Одно из них завершилось голом, когда полузащитник хозяева Мауро Арамбарри срезал мяч в собственные ворота.

Арамбарри забил в собственные ворота

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Во втором тайме неудачи «Хетафе» продолжились. На 50-й минуте команда заработала пенальти, но подошедший «к точке» Борха Майораль не смог реализовать этот стандарт.

Незабитый пенальти Майораля

На 54-й минуте случился ещё один казус — полузащитник Карлес Аленья получил вторую жёлтую карточку в матче и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

«Хетафе» остался в меньшинстве

На 77-й минуте неудачи «Хетафе» закончились и команда смогла сравнять счёт: при попытке вратаря «Райо Вальекано» выбить мяч в поле из штрафной Энес Унал вплотную подбежал к нему, и снаряд отскочил от игрока хозяев прямо в ворота.

Гол Унала

На 86-й минуте «Хетафе» был близок к тому, чтобы пропустить вновь, когда в их ворота был назначен 11-метровый удар, но подошедший «к точке» Рауль де Томас не смог переиграть голкипера.

Незабитый пенальти Рауля де Томаса

В концовке ни одна команда выйти вперёд не смогла, и матч завершился вничью — 1:1.