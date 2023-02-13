Жиру заявил, что готов продолжать карьеру в сборной Франции

36-летний нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру высказался о возможном завершении карьеры в национальной команде Франции.

«Нет, это ещё не конец. Надеюсь, я ещё получу эмоции. Я не готов повесить трубку, снять ту синюю майку, которая мне так дорога. У меня есть мотивация продолжать, и в физическом плане я тоже чувствую себя хорошо. На данный момент я всё ещё могу быть вызван в сборную Франции», — приводит слова Жиру L'Équipe.

Ранее о завершении карьеры в сборной Франции объявили голкипер Уго Льорис и защитник Рафаэль Варан.

Напомним, национальная команда Франции уступила сборной Аргентины в финала чемпионата мира 2022 года (3:3, 2:4 по пенальти).

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