Жиру заявил, что готов продолжать карьеру в сборной Франции
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36-летний нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру высказался о возможном завершении карьеры в национальной команде Франции.
«Нет, это ещё не конец. Надеюсь, я ещё получу эмоции. Я не готов повесить трубку, снять ту синюю майку, которая мне так дорога. У меня есть мотивация продолжать, и в физическом плане я тоже чувствую себя хорошо. На данный момент я всё ещё могу быть вызван в сборную Франции», — приводит слова Жиру L'Équipe.
Ранее о завершении карьеры в сборной Франции объявили голкипер Уго Льорис и защитник Рафаэль Варан.
Напомним, национальная команда Франции уступила сборной Аргентины в финала чемпионата мира 2022 года (3:3, 2:4 по пенальти).
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