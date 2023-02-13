«Рубин» объявил о двух трансферах

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о двух новых трансферах. Состав казанского клуба пополнили защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия.

27-летний Ширяев подписал с «Рубином» контракт на полтора года. Ранее футболист выступал за «Спартак» (Кострома), «Долгопрудный», «Елгаву» (Латвия) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

29-летний Уридия также подписал с казанцами соглашение сроком на полтора года. Ранее Мераби играл за «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу. «Зенит» одержал победу в четырёх последних розыгрышах чемпионата России. В текущем сезоне РПЛ санкт-петербуржцы также лидируют после 17 сыгранных туров с 42 набранными очками, имея шестиочковое преимущество над ближайшими преследователями.