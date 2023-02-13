«Рубин» объявил о двух трансферах

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о двух новых трансферах. Состав казанского клуба пополнили защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия.
27-летний Ширяев подписал с «Рубином» контракт на полтора года. Ранее футболист выступал за «Спартак» (Кострома), «Долгопрудный», «Елгаву» (Латвия) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).
29-летний Уридия также подписал с казанцами соглашение сроком на полтора года. Ранее Мераби играл за «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу. «Зенит» одержал победу в четырёх последних розыгрышах чемпионата России. В текущем сезоне РПЛ санкт-петербуржцы также лидируют после 17 сыгранных туров с 42 набранными очками, имея шестиочковое преимущество над ближайшими преследователями.
- 13 февраля 2023
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:52
-
11:23
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:26
-
10:18
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:54
-
09:49
-
09:32
-
09:29
-
09:23
-
09:11
-
09:08
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:52
-
07:48