Алехандро Домингес: знаю, что «Рубин» вылетел. Надеюсь, что они вернутся в РПЛ

Бывший аргентинский защитник санкт-петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Алехандро Домингес признался, что продолжает следить за своими бывшими командами.

«Я слежу за «Зенитом», за РПЛ. Для меня это важно. У «Зенита» сильная команда с отличными игроками.

«Рубин»? Я знаю, что они вылетели. Надеюсь, что они покажут себя с лучшей стороны, вернутся в РПЛ», — передаёт слова Домингеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» одержал победу в четырёх последних розыгрышах чемпионата России. В текущем сезоне РПЛ санкт-петербуржцы также лидируют после 17 сыгранных туров с 42 набранными очками, имея шестиочковое преимущество над ближайшими преследователями. «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел в Первую лигу.