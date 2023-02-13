«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Дубай Сити» 14 февраля

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале объявил о проведении товарищеского матча с клубом «Дубай Сити», выступающим в первом дивизионе чемпионата ОАЭ.

Матч состоится завтра, 14 февраля. Встреча пройдёт на стадионе Dubai Football Club. Стартовый свисток в матче должен прозвучать в 9:30 по московскому времени.

Отметим, что ранее у «Зенита» уже был запланирован товарищеский матч на 14 февраля. Петербуржцы должны были сыграть с екатеринбургским «Уралом» в 16:00 мск. «Зенит» объявил о том, что начало матча с уральцами будет сдвинуто на час позже. Таким образом, стартовый свисток в игре с «Уралом» прозвучит в 17:00 мск.

Ранее на зимних тренировочных сборах «Зенит» уже проводил два матча за один день. 6 февраля петербуржцы сыграли с «Уралом» вничью 1:1 и обыграли «Джохор» – 3:0.