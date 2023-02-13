«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Дубай Сити» 14 февраля

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале объявил о проведении товарищеского матча с клубом «Дубай Сити», выступающим в первом дивизионе чемпионата ОАЭ.
Матч состоится завтра, 14 февраля. Встреча пройдёт на стадионе Dubai Football Club. Стартовый свисток в матче должен прозвучать в 9:30 по московскому времени.
Отметим, что ранее у «Зенита» уже был запланирован товарищеский матч на 14 февраля. Петербуржцы должны были сыграть с екатеринбургским «Уралом» в 16:00 мск. «Зенит» объявил о том, что начало матча с уральцами будет сдвинуто на час позже. Таким образом, стартовый свисток в игре с «Уралом» прозвучит в 17:00 мск.
Ранее на зимних тренировочных сборах «Зенит» уже проводил два матча за один день. 6 февраля петербуржцы сыграли с «Уралом» вничью 1:1 и обыграли «Джохор» – 3:0.
- 13 февраля 2023
-
15:18
-
15:09
-
15:09
-
15:00
-
14:57
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:19
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
13:44
-
13:36
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:50
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:23
-
12:19
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:52
-
11:23
-
11:21
-
11:13