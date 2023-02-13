Эдмилсон: российский футбол — это техничный футбол, как бразильский

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Эдмилсон считает, что главное качество российского футбола — это техничность. Также, по словам знаменитого экс-футболиста, в России есть множество игроков, которые могут стать мировыми звёздами.
«В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звёздами. Российский футбол, как и бразильский — это техничный футбол. Я знаю много бразильцев, которые играли в российских клубах. Им не было сложно здесь, не нужно было долго привыкать, потому что основная сторона российского футбола — это техника», — приводит слова Эдмилсона «РБ Спорт».
Напомним, после 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
- 13 февраля 2023
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