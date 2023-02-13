«Шансы 50 на 50». Кристоф Галтье — о матче 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», а также ответил на вопрос, является ли мюнхенская команда фаворитом в этой встрече, учитывая игровую форму обоих клубов.
«Является ли «Бавария» фаворитом? Нет. Думаю, что соотношение 50 на 50. Этот клуб и эти игроки привыкли к большим матчам. «Бавария» сейчас выступает хорошо, а мы нет, по самым разным причинам. Состав на завтрашний матч будет более укомплектованным, чем на предыдущих встречах», — приводит слова Галтье Bayern&Germany.
Первая встреча между команда состоится уже завтра, 14 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало – в 23:00. Ответный матч пройдёт в Мюнхене 8 марта, начало – в 23:00 мск.
Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду:
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