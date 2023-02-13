Сёмин: Миранчук — единственный созидатель в «Торино». Остальные попроще

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в игре с «Миланом» (0:1), а также прокомментировал его влияние на игру «быков».

«Считаю, что Лёша провёл очень приличный матч. Единственный человек, кто пытается в «Торино» созидать, принимает неординарные и правильные при этом решения. Остальные там попроще, а он создал отличный момент для партнёра, сам мог забить. Мыслит, как и было в нашем «Локо», на несколько ходов вперёд.

Видно, что попал к своему тренеру, который даёт играть ему максимум времени. В «Аталанте» он и за 5–10 минут успевал всё-таки что-то показать, а здесь видно, что получает удовольствие», — приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 18 матчей во всех турнирах. На его счету четыре гола и две результативные передачи.