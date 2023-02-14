Матюиди — о Канселу: не удивлён тому, чего он добился в «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Ювентуса» и «ПСЖ» Блез Матюиди высказал своё мнение о защитнике Жоау Канселу, который сейчас находится в «Баварии». Оба игрока вместе выступали за туринский клуб в 2018 году.
«Когда он только пришёл в «Ювентус» в 2018 году, его никто не знал. Я помню его первую тренировку. Когда всё закончилось, я позвонил своему брату и сказал: «Брат, здесь новый игрок, он просто отличный. Его никто не знает, он из Валенсии! Молодой игрок, быстрый, технически сильный, у него хорошее видение игры. Я уже много лет не видел такого универсального защитника, как он».
Я не был удивлён тем, чего он добился позже в «Манчестер Сити». А эта аренда в «Баварии» — замечательная вещь для клуба», — приводит слова Матюиди Bayern&Germany.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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