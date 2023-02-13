Матюиди: у Комана есть всё, чтобы быть одним из лучших вингеров в мире. Он мне как брат

Бывший полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди поделился об игре с вингером «Баварии» Кингсли Команом, когда тот защищал цвета парижского клуба. Матюиди заявил, что игрок мюнхенцев обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы быть одним из лучших на своей позиции в мире.
«Кингли для меня как брат. Я до сих помню о том, каково было играть с ним в «ПСЖ». Я уже тогда видел, как он талантлив. У него было то, чего не было у кого-либо ещё. Он был быстрым, сильным и хорошо читал игру. Мы были очень разочарованы тем, что он покинул клуб.
Но, в конце концов, это было лучшим решением для него. Теперь он много лет выступает за «Баварию» на самом высоком уровне. Он является важным игроком в этом большом клубе. Он великолепный профессионал, у которого есть все качества для того, чтобы быть одним из лучших вингеров в мире. Я рад за него», — приводит слова Матюиди TZ.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
- 13 февраля 2023
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