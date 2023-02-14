«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби, Гакпо забил дебютный мяч

Сегодня, 14 февраля, завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» в рамках дерби принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хозяева открыли счёт ближе к концу первого тайма — отличился египтянин Мохамед Салах после передачи Дарвина Нуньеса. В начале второй половины «Ливерпуль» развил свой успех, когда на 49-й минуте свой дебютный гол забил нападающий Коди Гакпо, ассистировал ему Трент Александер-Арнольд.

В оставшиеся минуты команды поровну владели мячом, но создать по-настоящему острые моменты для взятия ворот ни одна из них не смогла. Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 2:0.