Calciomercato: отступные за Дибалу — € 12 млн. «МЮ» готов заплатить их летом 2023-го

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Отступные за аргентинского футболиста для зарубежных клубов составляют € 12 млн, а английский клуб готов активировать эту опцию летом 2023 года. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, «Рома» хочет подписать новый контракт с 29-летним Дибалой, увеличив ему зарплату и исключив пункт о сумме отступных. Пауло подписал контракт с итальянским клубом на правах свободного агента летом 2022 года, ранее он был футболистом «Ювентуса» и «Палермо».
В нынешнем сезоне Пауло Дибала в 21 матче во всех турнирах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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