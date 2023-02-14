Президент ФНЛ выступил с заявлением о драке футболистов из России и Украины в Турции

Президент ФНЛ Наиль Измайлов выступил с заявлением по поводу драки футболистов «Шинника» с игроками украинского клуба «Минай».
«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.
В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», — приводит слова Измайлова телеграм-канал ФНЛ.
Ранее сообщалось, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника».
- 14 февраля 2023
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