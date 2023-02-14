Квинси Промес не полетел со «Спартаком» на заключительный сбор в Турцию

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что форвард красно-белых Квинси Промес не полетел с командой на заключительный сбор.

«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», — приводит слова пресс-службы клуба корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее сообщалось, что Промес, пропустивший два первых сбора команды, может полететь на третий.

Напомним, «Спартак» стал победителем Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Вчера, 13 февраля, красно-белые объявили о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.



После 17 туров Российской Премьер-Лиги москвичи занимают вторую позицию в турнирной таблице, набрав 36 очков. От чемпиона страны, «Зенита», «Спартак» отстаёт на шесть баллов.