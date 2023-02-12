«Легенды». Промес — об Аленичеве и Титове на «Кубке Легенд»
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес посетил «Кубок Легенд», который проходит в эти дни в Москве. Форвард отметил бывших игроков красно-белых Дмитрия Аленичева и Егора Титова, назвав их «легендами».
Фото: Соцсети Квинси Промеса
31-летний Квинси Промес готовится к возобновлению сезона индивидуально вне сборов «Спартака» за границей. В первой части сезона нидерландский нападающий забил 17 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
«Спартак» возобновит официальную часть сезона матчами с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. Они состоятся 22 и 27 февраля, соответственно.
Квинси Промес использовал российский флаг для съемок клипа. Видеоролик:
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