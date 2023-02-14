В Федерации футбола Израиля подтвердили интерес к Григорию Морозову
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В Федерации футбола Израиля подтвердили интерес к российскому защитнику «Бейтара» Григорию Морозову.
«Сейчас Григорий Морозов является одним из многих игроков, за которыми наблюдает профессиональный штаб в преддверии квалификации [Евро-2024] в марте. Но мы всё ещё не знаем, сможет ли он играть за национальную команду или нет», — приводит слова пресс-службы Федерации футбола Израиля Sport24.
28-летний Морозов ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за московское «Динамо» (2012–2021) и «Уфу» (2020–2021, аренда). В 2022 году он подписал соглашение со словенским клубом «Целе», а в 2023-м перешёл в израильский «Бейтар» на правах аренды. «Бейтар» находится на четвёртом месте в чемпионате Израиля, лидирует «Маккаби Хайфа».
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