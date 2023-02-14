«Лидс Юнайтед» не планирует приглашать нового тренера в ближайшее время
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лидс Юнайтед» Майкл Скубала продолжит руководить командой. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Лидс Юнайтед» может подтвердить, что Майкл Скубала продолжит возглавлять основную команду в предстоящих матчах клуба. Пако Гальярдо и Крис Армас продолжат поддерживать Майкла вместе с уже существующей командой.
Скубала, Гальярдо и Армас на прошлой неделе отыграли два положительных матча с «Манчестер Юнайтед» и проведут тренировку перед матчем Премьер-лиги с «Эвертоном» в эти выходные на «Гудисон Парк», — говорится в заявлении клуба.
«Лидс Юнайтед», находящийся на 17-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, сыграет с «Эвертоном» 18 февраля в 18:00 мск.
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