«Лидс Юнайтед» не планирует приглашать нового тренера в ближайшее время

Исполняющий обязанности главного тренера «Лидс Юнайтед» Майкл Скубала продолжит руководить командой. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Лидс Юнайтед» может подтвердить, что Майкл Скубала продолжит возглавлять основную команду в предстоящих матчах клуба. Пако Гальярдо и Крис Армас продолжат поддерживать Майкла вместе с уже существующей командой.



Скубала, Гальярдо и Армас на прошлой неделе отыграли два положительных матча с «Манчестер Юнайтед» и проведут тренировку перед матчем Премьер-лиги с «Эвертоном» в эти выходные на «Гудисон Парк», — говорится в заявлении клуба.

«Лидс Юнайтед», находящийся на 17-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, сыграет с «Эвертоном» 18 февраля в 18:00 мск.