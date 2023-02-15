«Милан» выиграл матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года

Накануне состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.



Эта победа стала для миланского клуба первой в плей-офф Лиги чемпионов за последние девять лет — в последний раз «россонери» могли похвастаться успехом в матче плей-офф Лиги чемпионов лишь в феврале 2013 года — тогда 20 февраля итальянский клуб оказался сильнее в первом матче 1/8 финала с «Барселоной».



Примечательно, что в ответном матче тогда оказались сильнее каталонцы, а выступления «Милана» завершились уже на стадии 1/8 финала.



Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» состоится 8 марта в Лондоне.