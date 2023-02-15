«Милан» выиграл матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года
Поделиться
Накануне состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.
Эта победа стала для миланского клуба первой в плей-офф Лиги чемпионов за последние девять лет — в последний раз «россонери» могли похвастаться успехом в матче плей-офф Лиги чемпионов лишь в феврале 2013 года — тогда 20 февраля итальянский клуб оказался сильнее в первом матче 1/8 финала с «Барселоной».
Примечательно, что в ответном матче тогда оказались сильнее каталонцы, а выступления «Милана» завершились уже на стадии 1/8 финала.
Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» состоится 8 марта в Лондоне.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
02:15
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
01:21
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:34
-
00:14
- 14 февраля 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:35
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:44
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:49
-
21:45
Партнерский контент