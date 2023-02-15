В «Волге» прокомментировали проведение матча Кубка России с «Зенитом» в Ульяновске

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов прокомментировал проведение матча Фонбет Кубка России с «Зенитом» на стадионе в Ульяновске.



«Все ждали такого решения. Мы до последнего верили. Сами знаете, что ситуация по-разному развивалась. Не всегда благоприятно для «Волги». Но мы все равно делали всё, чтобы игра прошла в Ульяновске. Это была наша принципиальная позиция сразу после жеребьёвки, чтобы игра прошла у нас. Хотя опыта подготовки стадиона к матчу в конце февраля ни у кого не было. В Ульяновске 25 февраля футбола никогда не было.



Билеты на матч сразу поступят в продажу? Это вопрос лучше переадресовать собственнику стадиона. Конечно, в максимально короткие сроки планируется старт продажи билетов. Клуб этих дел не касается. Конечно, мы ждём аншлаг. У нас на игре с «Рубином» был аншлаг. Стадион не то, что был заполнен, он был переполнен. Люди еле помещались. На «Анжи» с Роберто Карлосом в Кубке России сезона-2011/2012 был дикий ажиотаж. Для нас всегда приезд таких команд праздник.



Одному богу известно, какая будет погода. Зимой погода непредсказуема. Есть условия регламента: если температура в день игры минус 15 и ниже, то матч не состоится. Это просто элементарно опасно для здоровья игроков. Понятно, что зрители у нас закалённые. Старшее поколение приходит на хоккей с мячом при минус 32 на открытом воздухе. Зрители выдержат, а вот здоровье футболистов под вопросом.



Поле к игре с «Зенитом» готовит больше людей, чем к другим матчам? Приезжих специалистов, которые летом делали прошивку поля синтетической нитью, не было. Своими силами обходились. На стадионе есть агроном, рабочие. Не слышал, чтобы кого-то привлекали дополнительно», — цитирует Савинова «Спорт день за днём».

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