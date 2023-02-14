Матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдёт в Ульяновске
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Матч Фонбет Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» пройдёт в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
По итогам совместного инспекционного визита Российского футбольного союза (РФС) и ФНЛ на стадион «Труд» в Ульяновске комиссия установила, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС. Поле «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам.
Ранее стало известно, что «Зенит» предложил «Волге» назначить санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» резервным местом проведения кубкового матча, однако в руководстве ульяновского клуба ответили отказом.
Сообщалось, что мог состояться перенос встречи – либо в Нижнекамск, на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулёвск, на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».
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