Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Торино» хочет выкупить Миранчука у «Аталанты» за € 12 млн

Источник: «Торино» хочет выкупить Миранчука у «Аталанты» за € 12 млн
Комментарии

«Торино» начал переговоры о выкупе Алексея Миранчука у «Аталанты». Сумма сделки по 27-летнему российскому полузащитнику может составить € 12 млн, информирует Tuttosport.

Напомним, сейчас Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды — соглашение рассчитано до лета 2023 года. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Аталанте». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 10 млн.

В чемпионате Италии сезона-2022/2023 Миранчук провёл 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. До переезда в Серию А Алексей выступал за московский «Локомотив», воспитанником которого является. Также Миранчук выступает за сборную России — на его счету уже 41 матч в составе национальной команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023