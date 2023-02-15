Источник: «Торино» хочет выкупить Миранчука у «Аталанты» за € 12 млн
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«Торино» начал переговоры о выкупе Алексея Миранчука у «Аталанты». Сумма сделки по 27-летнему российскому полузащитнику может составить € 12 млн, информирует Tuttosport.
Напомним, сейчас Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды — соглашение рассчитано до лета 2023 года. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Аталанте». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 10 млн.
В чемпионате Италии сезона-2022/2023 Миранчук провёл 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. До переезда в Серию А Алексей выступал за московский «Локомотив», воспитанником которого является. Также Миранчук выступает за сборную России — на его счету уже 41 матч в составе национальной команды.
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