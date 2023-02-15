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Мостовой: Захарян понимает, что нет смысла ехать в «Галатасарай», когда тебе 20 лет

Мостовой: Захарян понимает, что нет смысла ехать в «Галатасарай», когда тебе 20 лет
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

«Как раз тот случай, когда правильное решение. Ясно, что «Галатасарай» довольно известная команда с именем, но другое дело, что Захаряну 20 лет, и есть другие предложения. Он понимает, что нет смысла сейчас туда ехать.

Когда можно поиграть один или два года, а потом уехать в топ-5 чемпионатов на примере Головина или Миранчука. Если бы ему было за 30, то надо было бы уезжать, но у него вся футбольная жизнь впереди», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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