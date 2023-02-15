Мостовой: Захарян понимает, что нет смысла ехать в «Галатасарай», когда тебе 20 лет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».
«Как раз тот случай, когда правильное решение. Ясно, что «Галатасарай» довольно известная команда с именем, но другое дело, что Захаряну 20 лет, и есть другие предложения. Он понимает, что нет смысла сейчас туда ехать.
Когда можно поиграть один или два года, а потом уехать в топ-5 чемпионатов на примере Головина или Миранчука. Если бы ему было за 30, то надо было бы уезжать, но у него вся футбольная жизнь впереди», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В текущем сезоне 19-летний футболист провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач.
- 15 февраля 2023
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:02
-
13:57
-
13:50
-
13:39
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:16
-
13:13
-
12:58
-
12:57
-
12:55
-
12:48
-
12:47
-
12:40
-
12:40
-
12:20
-
12:14
-
12:05
-
12:01
-
11:51
-
11:35
-
11:35
-
11:24
-
11:10
-
11:08
-
10:53
-
10:53
-
10:49
-
10:38
-
10:30