Мостовой: Захарян понимает, что нет смысла ехать в «Галатасарай», когда тебе 20 лет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

«Как раз тот случай, когда правильное решение. Ясно, что «Галатасарай» довольно известная команда с именем, но другое дело, что Захаряну 20 лет, и есть другие предложения. Он понимает, что нет смысла сейчас туда ехать.



Когда можно поиграть один или два года, а потом уехать в топ-5 чемпионатов на примере Головина или Миранчука. Если бы ему было за 30, то надо было бы уезжать, но у него вся футбольная жизнь впереди», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач.