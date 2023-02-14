Арсен Захарян отказался переходить из «Динамо» в «Галатасарай»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Галатасарай» выходил на «Динамо» с предложением о покупке полузащитника, но Арсен не захотел переезжать в Турцию и отказался от переговоров.

В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.

Ранее появилась информация, что «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» был готов предложить долгосрочный контракт.