Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке «Тоттенхэма» за € 3,5 млрд
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Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о покупке английского «Тоттенхэма», сообщает The Financial Times.
Отмечается, что заявка может быть отправлена в ближайшие недели. Покупка английского клуба может обойтись бизнесмену в € 2,8 млрд. При этом Наджафи должен будет погасить долг клуба — € 700 млн. Миллиардер хочет приобрести 70% акций клуба, а ещё 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока. В настоящий момент «Тоттенхэм» принадлежит английскому бизнесмену Джо Льюису.
Наджафи руководит инвестиционной компанией Najafi Companies, является совладельцем клуба НБА «Финикс Санз», а также владеет долей в команде Формулы-1 «Макларен».
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»:
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