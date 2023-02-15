Дмитрий Булыкин: для карьеры Захаряна уехать в Турцию было бы шагом назад

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».



«Мы не знаем всей ситуации: может, не понравились финансовые условия, или есть какое-то предложение из других чемпионатов. Если он так решил, значит, подумал и хочет, чтобы было по-другому. У него наверняка есть рядом агент, который плохого не посоветует и сказал подождать.



Уехать в Турцию было бы шагом назад для карьеры. Лучше в Европу, и не в зимнее трансферное окно, а в летнее: оно считается более плодотворным», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл за «Динамо» 22 матча. В них он забил три гола и отдал шесть результативных передач.