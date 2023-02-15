Гранат: прояви Захарян себя в «Галатасарае», ему было бы гораздо проще перейти в «Челси»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением об информации об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.
«Если бы он проявил себя в «Галатасарае», то уйти в «Челси» оттуда в нынешней ситуации было бы гораздо проще, нежели из «Динамо». Плюс этот переход мог бы быть толчком или импульсом для продолжения более серьёзной карьеры. Потому что мы пока что будем вариться в собственном соку, а чемпионат Турции — это что-то другое, плюс еврокубки. Насколько я помню, «Галатасарай» идёт на первом месте, у них в составе немало звёзд. Это сугубо моё личное мнение. Решение принимал футболист — он руководствовался своими взглядами», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 15 февраля 2023
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