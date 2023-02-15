Игрок «Урала» рассказал, как покупает бутсы в обход санкций

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, как приобретает футбольную экипировку вопреки закрытию магазинов многих всемирно известных спортивных брендов в России. Также игрок высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

«У российских футболистов сложности с экипировкой из-за санкций? Да, это правда. Раньше у многих были контракты с брендами, они им всё поставляли. Кто-то по знакомству брал или через агентов.

Сейчас нашёл вот парня из Молдавии, через него заказываю. Службой доставки он отправляет их мне.

Недавно как раз хотел взять новые бутсы. Раньше такие же за 17 тысяч брал, а теперь 26 тысяч стоят. Подумал: «Да ну на фиг!» Поэтому сейчас старые модели заказываю, в районе 20 тысяч выходит.

Допускаю ли я, что никогда не услышу гимн Лиги чемпионов? Один раз об этом задумался, когда читал новости про возможный переход в Азию. Помню, как в детстве его пел, и тогда промелькнула мысль, что, возможно, никогда в жизни больше не услышу, будучи игроком. Капец. Но не часто думаю об этом. Тем более ничего не мешает показывать хороший уровень, уйти в европейский клуб и уже там его услышать», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».